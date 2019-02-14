Летевшие в Сиэтл пассажиры получили травмы во время турбулентности

Пять пассажиров самолета Compass Airlines получили травмы после того, как воздушное судно попало в зону турбулентности. Экипаж был вынужден совершить аварийную посадку, сообщает 13 февраля американское издание Reno Gazette Journal.

Инцидент произошел с бортом, который следовал по рейсу Санта-Ана (штат Калифорния) – Сиэтл (штат Вашингтон). Примерно через полтора часа после взлета самолет с 59 пассажирами и четырьмя членами экипажа сел в аэропорту города Рино (штат Невада).

Из пяти пострадавших трое были доставлены в медицинские учреждения. Ожидается, что пассажиров рейса пересадят на другие самолеты, следующие в Сиэтл.

2 февраля член Британской ассоциации пилотов и специалист по безопасности Стюарт Кларк рассказал о зонах наиболее интенсивной турбулентности. По его словам, явление может возникнуть в любое время и в любом месте. При этом есть зоны, где оно проявляется чаще всего. В таких местах много вертикальных воздушных потоков, больших грозовых облаков, которые и вызывают турбулентность

Ранее стало известно, что международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разрабатывает систему, с помощью которой авиакомпании смогут заранее узнавать о зонах турбулентности.