Прямой эфир

Летевшие в Сиэтл пассажиры получили травмы во время турбулентности

0
Фото: Global Look Press/Bayne Stanley
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять пассажиров самолета Compass Airlines получили травмы после того, как воздушное судно попало в зону турбулентности. Экипаж был вынужден совершить аварийную посадку, сообщает 13 февраля американское издание Reno Gazette Journal.

Облегчение: разработана уникальная методика снижения веса самолета
Применение бионического дизайна и аддитивных технологий может снизить массу самолета почти на тонну

Инцидент произошел с бортом, который следовал по рейсу Санта-Ана (штат Калифорния) – Сиэтл (штат Вашингтон). Примерно через полтора часа после взлета самолет с 59 пассажирами и четырьмя членами экипажа сел в аэропорту города Рино (штат Невада).

Из пяти пострадавших трое были доставлены в медицинские учреждения. Ожидается, что пассажиров рейса пересадят на другие самолеты, следующие в Сиэтл.

2 февраля член Британской ассоциации пилотов и специалист по безопасности Стюарт Кларк рассказал о зонах наиболее интенсивной турбулентности. По его словам, явление может возникнуть в любое время и в любом месте. При этом есть зоны, где оно проявляется чаще всего. В таких местах много вертикальных воздушных потоков, больших грозовых облаков, которые и вызывают турбулентность

Ранее стало известно, что международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разрабатывает систему, с помощью которой авиакомпании смогут заранее узнавать о зонах турбулентности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин выступил за создание сверхзвукового пассажирского самолета
Очевидцы рассказали о падении людей с трапа самолета в Барнауле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017