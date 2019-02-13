В Воронеже самолет застрял в снегу после приземления

В аэропорту Воронежа пассажирский лайнер застрял в снегу после приземления. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах воздушной гавани.

«Самолет авиакомпании «Руслайн» после приземления в Воронеже не смог развернуться в специальном кармане на аэродроме, потому что застрял в глубоком слое снега. Его пришлось возвращать на рулежную дорожку при помощи тягача», — сказал собеседник.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

8 февраля пассажирский самолет столкнулся с фонарным столбом в московском аэропорту Домодедово. Пассажиры и багаж были оперативно выгружены обратно в терминал. На работу аэропорта инцидент не повлиял. По данному факту ММСУТ СК России проводит доследственную проверку.