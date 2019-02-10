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Самолет авиакомпании Air Astana вынужденно сел в Минске

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Фото: commons.wikimedia.org/Jeroen Stroes Aviation Photography
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Авиалайнер компании Air Astana, который следовал по маршруту Атырау–Амстердам, совершил вынужденную посадку в Минске в воскресенье, 10 февраля.

«Самолет... совершил вынужденную посадку в Минске. Причины посадки нужно уточнять непосредственно у авиаперевозчика», — рассказал «РИА Новости» представитель минского аэропорта.

По его словам, в связи с инцидентом в белорусскую столицу приехал представитель московского филиала Air Astana. Он занимается решением ситуации с пассажирами. Уточняется, что они вылетают из Минска другими авиалиниями.

По данным ТАСС, самолет выполнял рейс КС903, посадку он совершил по технической причине в 8:31 мск. Она прошла в штатном режиме.

9 февраля Национальная компания аэропортов Бухареста (CNAB) сообщила, что пассажирский авиалайнер литовской компании GetJet, следовавший по маршруту Вильнюс–Хургада, совершил вынужденную посадку в аэропорту имени Анри Коандэ в румынской столице.

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