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Греф рассказал о сокращениях в Сбербанке из-за искусственного интеллекта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Использование искусственного интеллекта в Сбербанке привело к сокращению сотрудников, которые занимались несложными операциями, заявил глава кредитной организации Герман Греф во время выступления на Sberbank Data Science Day.

Он пояснил, что в Сбербанке есть «Интеллектуальная система управления», которая ежедневно самообучается при принятии решений и рекомендаций.

«Это привело к огромному сокращению на различных уровнях, которые занимались простыми решениями: допустим, на среднем уровне мы сократили примерно 70% менеджеров», — цитирует Грефа ТАСС.

Глава банка отметил, что большинство сокращенных сотрудников прошли переобучение в Сбербанке.

По его словам, теперь они занимаются совершенно другой работой, «и уровень принятия решения этими людьми значительно повышен».

В начале октября Греф предложил создать аналог МЧС, регулирующий кризисные ситуации в digital-сфере.

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