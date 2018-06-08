Греф назвал анахронизмом «наличие кэша в кармане»

Использование наличных денег уходит в прошлое на фоне распространения бесконтактных платежей и возможностей мобильных устройств, заявил 8 июня глава Сбербанка Герман Греф.

«Собственно говоря, наличие кэша (наличных денег. — Ред.) в кармане становится уже анахронизмом, потому что буквально всё можно сделать с помощью вашего мобильного устройства», — сказал он на годовом общем собрании акционеров организации.

Греф также отметил, что через терминалы Сбербанка ежечасно совершается более 1 млн транзакций.

Также он сообщил, что банк с 9 июня снизил минимальную ставку по ипотеке до 9,4% годовых для всех клиентов и до 9,1% для держателей зарплатных карт.