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Греф назвал анахронизмом «наличие кэша в кармане»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Использование наличных денег уходит в прошлое на фоне распространения бесконтактных платежей и возможностей мобильных устройств, заявил 8 июня глава Сбербанка Герман Греф.

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«Собственно говоря, наличие кэша (наличных денег. — Ред.) в кармане становится уже анахронизмом, потому что буквально всё можно сделать с помощью вашего мобильного устройства», — сказал он на годовом общем собрании акционеров организации. 

Греф также отметил, что через терминалы Сбербанка ежечасно совершается более 1 млн транзакций. 

Также он сообщил, что банк с 9 июня снизил минимальную ставку по ипотеке до 9,4% годовых для всех клиентов и до 9,1% для держателей зарплатных карт.

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