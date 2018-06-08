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Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 9 июня

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Сбербанк с 9 июня снизил минимальную ставку по ипотеке до 9,4% годовых для всех клиентов и до 9,1% для держателей зарплатных карт банка. Об этом на собрании акционеров сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

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«Хотел бы воспользоваться сегодняшним собранием для того, чтобы анонсировать приятную меру», — начал он свое выступление в пятницу, 8 июня, передает «РИА Новости».

Греф отметил, что до конца лета Сбербанк впервые опустит базовую ставку ниже 9% — до 8,7%. Рост ипотечного портфеля в 2017 году обеспечил половину выдачи всех розничных кредитов банка, добавил глава Сбербанка.

7 июня жителю Иваново Дмитрию Верховских, который обратился к президенту России Владимиру Путину во время «прямой линии», снизили ставку по ипотеке. Теперь многодетный отец будет платить 9,5% вместо 13% годовых.

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