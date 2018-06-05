За кэшем откроют слежку

Банки будут обязаны сообщать о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания». Список этих государств предстоит определять Росфинмониторингу. Такие нормы предусмотрены проектом поправок (есть в распоряжении «Известий»), который в понедельник одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Документ уже согласован с силовыми ведомствами и Центробанком. Эксперты отмечают, что в российском законодательстве появляются нормы, которые давно действуют за рубежом.

Проект, подготовленный Росфинмониторингом, вносит изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Поправки расширяют список операций, подлежащих обязательному контролю. Сейчас банки должны сообщать службе, например, об операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей. Теперь под контроль попадут и операции по снятию в России наличных с карт, выпущенных иностранными банками за границей. Речь идет не обо всех иностранных картах, а только о выпущенных в странах, которые войдут в список Росфинмониторинга. Этот перечень будет являться информацией ограниченного доступа, которую не смогут получить рядовые клиенты банков.

Банки, в банкоматах или отделениях которых снимаются деньги с иностранной карты, будут обязаны в трехдневный срок уведомить об этом Росфинмониторинг. В частности, указать сумму, дату и место совершения операции, номер платежной карты, информацию о владельце карты, полученную от иностранного банка, а также наименование иностранной кредитной организации.

Новации позволят оперативно включать иностранные государства в «зону повышенного внимания» или снимать их с усиленного мониторинга, говорится в сопроводительных материалах к документу. Благодаря этому можно будет выявлять схемы финансирования террористов и экстремистов, а также решать другие задачи по обеспечению безопасности России. По мнению знакомых с документом экспертов, в список Росфинмониторинга попадут в первую очередь страны, где террористические организации наиболее активны. Например, Ирак или Афганистан.

В материалах отмечается, что проект поправок согласован с Минюстом, Минфином, МВД, Минсвязи, Генпрокуратурой, ФСБ, Федеральной таможенной службой, Центробанком. Закон должен вступить в силу через полгода после принятия.

Предлагаемые формы контроля затрагивают конституционные права граждан, в том числе право на доступ к информации и право частной собственности, отметили в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Идея засекретить список стран-эмитентов требует дополнительного обоснования, говорится в заключении института.

Разработчики же уверены, что новации никак не нарушат права граждан. По словам авторов, отправка данных о снятии наличных с иностранных карт в Росфинмониторинг не ограничивает право на совершение таких операций или получение выписок.

Законопроект не вводит запретов, а потому не ущемляет гражданских прав, согласен с авторами инициативы и председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он подчеркнул, что пристальный интерес к той или иной стране не возникает на пустом месте.

— Сам по себе факт, что некое лицо пользуется карточкой, выпущенной в подобной «темной зоне», уже может быть подозрительным. Такие карты могут использоваться для финансирования террористических групп, в том числе мелких ячеек и автономно работающих исполнителей. Понятно, что террористической группе нет смысла открывать счет в российском банке и пользоваться его картой. Но карта иностранного государства снимает некоторые проблемы — например, позволяет скрыть источники финансирования, — пояснил Владимир Груздев.

Законопроект легализует в России нормы, которые давно действуют за рубежом, говорит глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его мнению, перечень стран для контроля будет составляться на основе оперативной информации о том, через банки каких стран идут потоки средств для финансирования терроризма. За незаконную деятельность, включая терроризм, расплачиваются не по счетам, а наличными, отметил Кирилл Кабанов. Отслеживать финансовые потоки — нормальная практика в рамках борьбы не только с терроризмом, но и с другими преступлениями, например, уходом от налогов или отмыванием незаконных доходов, считает он.

Поправки в закон следует рассматривать как дополнительные меры противодействия именно в области борьбы с терроризмом, убежден член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.

— В любом случае законопослушному налогоплательщику не стоит опасаться мер, направленных на борьбу с преступной деятельностью. Его права могут быть ограничены только в случае осуществления им противозаконных финансовых операций, — считает он.

Михаил Аничкин отметил, что Росфинмониторинг строго регламентирует свой доступ к персональным данным на основании закона. Все данные находятся под грифом «Секретно». Поэтому утечка персональной информации практически невозможна, в отличие от коммерческих банков, где ее могут выдать отдельные недобросовестные служащие, полагает он.

В Росфинмониторинге не смогли предоставить оперативный комментарий.