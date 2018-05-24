Патрушев призвал ОДКБ бороться с деятельностью ИГ в интернете

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал страны – члены Организации договора о коллективной безопасности бороться с деятельностью террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) в интернете.

Выступая на заседании ОДКБ, он обратил внимание участников встречи на необходимость противодействия попыткам вербовки в ряды экстремистов через «всемирную паутину».

«Совершенствуется использование международными террористическими организациями современных информационных технологий для пропаганды идей терроризма, экстремизма и привлечения новых сторонников в свои ряды», — цитирует Патрушева «РИА Новости».

Секретарь российского Совбеза подчеркнул, что странам – членам ОДКБ необходимо на постоянной основе проводить операции по противодействию преступности в сфере информационных технологий.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России по итогам 2017 года зафиксировала рост преступлений экстремистской направленности, совершенных с помощью интернет-ресурсов.

Договор о коллективной безопасности был подписан в мае 1992 года. В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.