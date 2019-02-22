Прямой эфир
Сюжет:

Кремль не считает критической ситуацию в системе управления в КЧР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кремль не считает критической ситуацию в системе управления в Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Клан кланом вышибают: дело Арашуковых может дойти до кабинета главы КЧР
В ближайшие дни может начаться проверка деятельности Рашида Темрезова

Так он ответил на вопрос журналистов о наличии управленческих проблем в этом регионе на фоне дела семьи Арашуковых и не менее криминальной истории семьи Каитовых из этой же республики, которая незаконно контролировала энергосистему региона.

Песков отказался комментировать какие-либо детали дела Арашуковых, напомнив, что это в компетенции следственных органов.

«Это никакая не кампанейщина, а планомерная ежедневная работа в сфере борьбы с коррупцией с правонарушениями», — отметил он. В этой связи он рекомендовал обращаться в правоохранительные органы за квалифицированной информацией.

В конце января во время заседания Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков. Позже суд вынес постановление о его аресте по обвинению в двух убийствах, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке.

В тот же день отец парламентария Рауль Арашуков был задержан по обвинению в мошенничестве и создании ОПГ. Его подозревают в причастности к хищениям газа «Газпрома» более чем на 30 млрд рублей. Решением суда он арестован на два месяца. По этому делу также были арестованы шесть фигурантов. Еще трое предполагаемых участников ОПС находятся в розыске.

14 февраля источник в правоохранительных службах сообщил, что, по данным следствия, Рауф Арашуков заплатил 1,5 млн рублей наемным убийцам за ликвидацию зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФСБ раскрыла схему хищения газа Арашуковым и сообщниками
Замглавы «Газпром межрегионгаз Махачкала» задержан по делу Арашуковых

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017