Кремль не считает критической ситуацию в системе управления в КЧР

Кремль не считает критической ситуацию в системе управления в Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о наличии управленческих проблем в этом регионе на фоне дела семьи Арашуковых и не менее криминальной истории семьи Каитовых из этой же республики, которая незаконно контролировала энергосистему региона.

Песков отказался комментировать какие-либо детали дела Арашуковых, напомнив, что это в компетенции следственных органов.

«Это никакая не кампанейщина, а планомерная ежедневная работа в сфере борьбы с коррупцией с правонарушениями», — отметил он. В этой связи он рекомендовал обращаться в правоохранительные органы за квалифицированной информацией.

В конце января во время заседания Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков. Позже суд вынес постановление о его аресте по обвинению в двух убийствах, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке.

В тот же день отец парламентария Рауль Арашуков был задержан по обвинению в мошенничестве и создании ОПГ. Его подозревают в причастности к хищениям газа «Газпрома» более чем на 30 млрд рублей. Решением суда он арестован на два месяца. По этому делу также были арестованы шесть фигурантов. Еще трое предполагаемых участников ОПС находятся в розыске.

14 февраля источник в правоохранительных службах сообщил, что, по данным следствия, Рауф Арашуков заплатил 1,5 млн рублей наемным убийцам за ликвидацию зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.