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Децл успел назначить главного наследника перед смертью

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Продюсер Александр Толмацкий рассказал, кому будут принадлежать права на имя, песни и видео его сына Кирилла, известного под псевдонимом Децл. Музыкант скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. 

Децла проводили в последний путь громкими аплодисментами

«Кирилл незадолго до трагического дня озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына», — написал отец артиста в Instagram .

Александр Толмацкий отметил, что его сын хотел защитить эти права от нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений. 

О смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Он скончался после выступления в одном из клубов Ижевска.

В бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии провели экспертизу. Как рассказал источник в следствии, предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве рядом с часовней, возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.

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