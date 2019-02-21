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Орешкин озвучил мнение Берлина по «Северному потоку – 2» и поправкам ЕС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Берлин считает, что поправки в Газовую директиву Европейского союза не помешают реализации проекта «Северный поток – 2», заявил в четверг, 21 февраля, в ходе конференции «Конкурентноспособная Россия – новые пути» в Берлине глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

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«Обсуждали сегодня этот вопрос с немецкой стороной. Немецкая сторона считает, что те изменения, которые сейчас принимаются, не помешают «Потоку», — сообщил Орешкин, отметив, что власти ФРГ активно поддерживают этот проект, передает «РИА Новости».

Ранее в этот же день министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, выступая на конференции «Конкурентоспособная Россия — новые пути», сказал, что «Северный поток ­­– 2» будет способствовать стабильному снабжению Европы газом.

20 февраля Совет Евросоюза одобрил поправки к Газовой директиве ЕС. Перед этим документ согласовали Европарламент и Еврокомиссия, теперь он может вступить в силу в июне. Согласно новым нормам, газопроводы из третьих стран, проходящие через территориальные воды государств ЕС, должны соответствовать некоторым правилам. В частности, добывающей газ компании запретили являться в то же время владельцем трубопровода. Изменятся и правила установления тарифов на топливо третьими лицами.

18 февраля газета «Коммерсантъ» написала, что из-за новых регуляторных инициатив Европейского союза «Северный поток – 2» может остаться недозагруженным в первые годы эксплуатации: российской компании «Газпром» могут запретить использовать газопровод больше, чем наполовину.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).

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