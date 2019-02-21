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В ФРГ назвали «Северный поток – 2» залогом стабильного газоснабжения в ЕС

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Фото: ТАСС/DPA/Danny Gohlke
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Проект «Северный поток ­­– 2» будет способствовать стабильному снабжению Европы газом. С таким заявлением выступил в четверг, 21 февраля, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, выступая на конференции «Конкурентоспособная Россия — новые пути» в Берлине.

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«Северный поток – 2» станет вкладом в то, чтобы стабилизировать газоснабжение в Европе на высоком уровне», — цитирует немецкого министра агентство ТАСС.

19 февраля канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность агрессивной позицией США по «Северному потоку – 2». 14 февраля председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала реализацию газового проекта, назвав Россию надежным поставщиком.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).

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