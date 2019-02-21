Прямой эфир

Австралийский пилот от скуки нарисовал в небе два фаллоса

0
Фото: flightaware.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Австралийский пилот пролетел 500 км, чтобы написать в небе «Мне скучно» и нарисовать два фаллических символа. Траектория его полета опубликована на портале Flight Aware.

По данным портала, самолет модели Diamond Star должен был пролететь 169 км, но фактически проделал путь в 669 км, пробыв в воздухе чуть больше трех часов.

Пилот не понесет никакого наказания за такое развлечение, сообщает «Пятый канал»: как пояснил представитель Управления безопасности гражданской авиации Австралии, при соблюдении техники безопасности траектория полета может быть какой угодно.

В сентябре 2018 года маленький сын американской телеведущей Джулианы Ранчич заскучал и выбежал на съемочную площадку прямо во время прямого эфира. Чтобы увести мальчика из кадра, женщине понадобилась помощь соведущего. Мужчина выложил запись инцидента в соцсети, снабдив подписью «Когда никак не можешь найти няню».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украшенный сердцами трамвай вышел на старейший маршрут «А» в Москве
Пассажирский самолет «стал сверхзвуковым» благодаря мощному потоку ветра

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017