Австралийский пилот от скуки нарисовал в небе два фаллоса

Австралийский пилот пролетел 500 км, чтобы написать в небе «Мне скучно» и нарисовать два фаллических символа. Траектория его полета опубликована на портале Flight Aware.

По данным портала, самолет модели Diamond Star должен был пролететь 169 км, но фактически проделал путь в 669 км, пробыв в воздухе чуть больше трех часов.

Пилот не понесет никакого наказания за такое развлечение, сообщает «Пятый канал»: как пояснил представитель Управления безопасности гражданской авиации Австралии, при соблюдении техники безопасности траектория полета может быть какой угодно.

В сентябре 2018 года маленький сын американской телеведущей Джулианы Ранчич заскучал и выбежал на съемочную площадку прямо во время прямого эфира. Чтобы увести мальчика из кадра, женщине понадобилась помощь соведущего. Мужчина выложил запись инцидента в соцсети, снабдив подписью «Когда никак не можешь найти няню».