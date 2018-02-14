Украшенный сердцами трамвай вышел на старейший маршрут «А» в Москве

Украшенный наклейками в форме сердец трамвай вышел на старейший в Москве маршрут «А» в честь Дня святого Валентина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«В самый романтический день в году мы признаемся в любви нашим дорогим пассажирам и хотим разделить вместе с ними атмосферу праздника», — рассказал председатель совета молодежи ГУП «Мосгортранс» Сергей Матвеев. По его словам, выбор пал именно на трамвай маршрута «А», поскольку он проходит по самым красивым улицам столицы, а поездка никого не оставит равнодушным, сообщает сетевое издание m24.ru.

Трамвай «А», который в народе называют «Аннушка», является одним из самых известных московских маршрутов. В 1911 году электрический трамвай стал фактически единственным видом городского пассажирского транспорта в Москве. Сегодня трамвайный маршрут «А» соединяет Чистые пруды и Калужскую площадь.

Ранее портал iz.ru сообщал, что департамент культуры Москвы и агентство «Мосгортур» разработали для москвичей карту с тремя маршрутами романтических прогулок.