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Огромное сердце появится на фасадах домов в Москве в День всех влюбленных

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Праздничные ролики-открытки с изображением сердца появятся в центре Москвы в День всех влюбленных. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, гигантское сердце будет спроектировано на фасадах домов на улице Новый Арбат.

«На медиафасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате будет демонстрироваться символ Дня влюбленных — огромное сердце. Видеоинсталляцию включат в 17:40 и радовать всех москвичей и гостей города она будет до полуночи», — приводит слова Бирюкова «РИА Новости».

Он отметил, что для проекции планируется использовать 540 светодиодных прожекторов и около 60 тыс. светодиодов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что животных Московского зоопарка в День святого Валентина угостят ледяными конфетами в форме сердец с лакомством. Праздничное угощение животным приготовят зоологи зверинца.

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