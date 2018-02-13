Огромное сердце появится на фасадах домов в Москве в День всех влюбленных

Праздничные ролики-открытки с изображением сердца появятся в центре Москвы в День всех влюбленных. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, гигантское сердце будет спроектировано на фасадах домов на улице Новый Арбат.

«На медиафасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате будет демонстрироваться символ Дня влюбленных — огромное сердце. Видеоинсталляцию включат в 17:40 и радовать всех москвичей и гостей города она будет до полуночи», — приводит слова Бирюкова «РИА Новости».

Он отметил, что для проекции планируется использовать 540 светодиодных прожекторов и около 60 тыс. светодиодов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что животных Московского зоопарка в День святого Валентина угостят ледяными конфетами в форме сердец с лакомством. Праздничное угощение животным приготовят зоологи зверинца.