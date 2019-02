Пассажирский самолет «стал сверхзвуковым» благодаря мощному потоку ветра

Самолет Boeing 787-9 авиакомпании Virgin Atlantic, летевший из Лос-Анджелеса в Лондон, благодаря сильному ветру превысил скорость звука, пишет Popular Mechanics.

По данным издания, на высоте 11 км авиалайнер попал в высотное струйное течение (зона сильного ветра в верхней тропосфере. — Ред.). В итоге Boeing достиг скорости в 1285 км/ч, тогда как скорость звука на такой высоте составляет 1062 км/ч.

Обычно пассажирские самолеты движутся со скоростью около 902 км/ч.

«Скорость сейчас составляет практически 800 миль в час, никогда в жизни не встречал такого попутного ветра! (попутный ветер — 200 миль в час — около 322 м/с)», — написал в Twitter пилот самолета Питер Джеймс.

Almost 800 mph now never ever seen this kind of tailwind in my life as a commercial pilot !! (200 mph tailwind ) pic.twitter.com/0XGTkEP9EB