Прямой эфир

Пассажирский самолет «стал сверхзвуковым» благодаря мощному потоку ветра

0
Фото: virgin.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет Boeing 787-9 авиакомпании Virgin Atlantic, летевший из Лос-Анджелеса в Лондон, благодаря сильному ветру превысил скорость звука, пишет Popular Mechanics.

По данным издания, на высоте 11 км авиалайнер попал в высотное струйное течение (зона сильного ветра в верхней тропосфере. — Ред.). В итоге Boeing достиг скорости в 1285 км/ч, тогда как скорость звука на такой высоте составляет 1062 км/ч.

Обычно пассажирские самолеты движутся со скоростью около 902 км/ч.

«Скорость сейчас составляет практически 800 миль в час, никогда в жизни не встречал такого попутного ветра! (попутный ветер — 200 миль в час — около 322 м/с)», — написал в Twitter пилот самолета Питер Джеймс.

После превышения скорости звука лайнер прибыл к месту назначения на 48 минут раньше графика.

9 февраля сообщалось, что в Лондоне пассажирский самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мантуров заявил о начале разработки сверхзвукового пассажирского самолета
В Британии пилот во время шторма посадил Boeing боком

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017