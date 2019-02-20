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В Госдуме назвали грязные носки пассажиров причиной дискомфорта в плацкарте

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Фото: ТАСС/Почуев Михаил
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Причиной дискомфорта в плацкартных вагонах являются грязные носки пассажиров. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

По его словам, «грязные носочки у пассажиров <…> беспокоят всех», «кто проезжает в плацкарте». При этом во многих странах за подобный дискомфорт для попутчиков взимается штраф.

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«А у нас к этому не могут прийти, чтобы человека обязать, например, не курить в тамбуре, не быть в нетрезвом виде на транспорте или не мешать друг другу тем, что он не соблюдает гигиенических требований», — цитирует Васильева агентство городских новостей «Москва» 20 февраля.

Политик уверен, что за курение в тамбуре должен быть назначен более серьезный штраф, чем за безбилетный проезд.

Васильев предложил назначить ответственным за комфортное передвижение в электричках и поездах «контролирующий орган, например, Ространснадзор» и дать ему полномочия для организации необходимых проверок.

«Чтобы этим заниматься, надо давать полномочия контролирующим органам, и вообще все структуры, связанные с ревизорским надзором, переводить под государство, чтобы этим занималось государство», — подытожил Васильев.

Ранее в феврале в главном управлении МВД на транспорте заявили о большом числе криминальных инцидентов в поездах. Так, в 2018 году было совершено 30 тыс. преступлений, что в десять раз больше, чем на любом другом виде транспорта.

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