Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Швейцарии

Следовавший из Германии высокоскоростной поезд ICE сошел с рельсов в Швейцарии в воскресенье вечером.

Как уточняет ТАСС, поезд направлялся из Берлина в швейцарский город Интерлакен. Инцидент произошел недалеко от вокзала города Базель.

Из поезда были эвакуированы все 240 пассажиров, по предварительном данным, никто не пострадал. Причины случившегося выясняются.

4 февраля в Канаде сошли с рельсов около 40 вагонов товарного поезда. В результате инцидента погибли три человека.