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Поезд «Ласточка» соединит Псков и Петрозаводск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Скоростной поезд «Ласточка» соединит Псков и Петрозаводск, следуя через Великий Новгород. Запуск нового маршрута анонсировали на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По данным администрации Псковской области, движение поезда начнется уже 22 февраля. «Ласточку» изготовили специально для нового маршрута. В состав включены вагоны трех классов, поезд может работать на переменном, постоянном токе и тепловозной тяге. Об этом пишет Псковская лента новостей.

Расписание движения «Ласточки» составили таким образом, чтобы пассажиры имели возможность пересесть на «Сапсан», следующий из Санкт-Петербурга в Москву, на станции Чудово.

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