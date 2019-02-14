Скоростной поезд «Ласточка» соединит Псков и Петрозаводск, следуя через Великий Новгород. Запуск нового маршрута анонсировали на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По данным администрации Псковской области, движение поезда начнется уже 22 февраля. «Ласточку» изготовили специально для нового маршрута. В состав включены вагоны трех классов, поезд может работать на переменном, постоянном токе и тепловозной тяге. Об этом пишет Псковская лента новостей.

Расписание движения «Ласточки» составили таким образом, чтобы пассажиры имели возможность пересесть на «Сапсан», следующий из Санкт-Петербурга в Москву, на станции Чудово.