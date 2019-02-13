Поезд с купе для инвалидов запустили между Тюменью и Тобольском

Из Тюмени в Тобольск в среду, 13 февраля, отправится первый поезд с купе для инвалидов. Его пассажирами станут представители Всероссийского общества инвалидов.

«Свердловская пригородная компания» при поддержке регионального правительства закупила пару вагонов, оборудованных подъемным устройством для кресла-коляски, специальными туалетами для маломобильных граждан, розетками, кондиционерами и персональными аудиомодулями, отмечает портал «Наш город».

Напомним, «Российские железные дороги» (РЖД) направят 13 млн рублей на реконструкцию железнодорожного вокзала в Тынде Амурской области. Там установят электронное табло, проложат тротуары с тактильной плиткой, проведут Wi-Fi. В здании появится новая дверь с пандусом для подъема инвалидных кресел и устройство вызова экстренной помощи для маломобильных граждан.