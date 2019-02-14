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Главред «Кто хочет стать миллионером?» выдвинул против Друзя новые обвинения

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер выдвинул новые обвинения против магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя.

В эфире радиостанции «Серебряный дождь» Бер заявил, что «в тусовке игровой» репутация магистра «не самая лучшая» и ему известно об одном случае якобы жульничества со стороны Друзя.

«Я попал в эту тусовку почти 20 лет назад и уже тогда что-то такое услышал: «А вот Друзь, вот есть сомнения в честности побед в играх». <…> Об одном таком эпизоде я знаю доподлинно. Пока что я не готов, не могу его раскрыть. Хотя у меня доказательства все есть на руках», — заявил Бер.

Это уже второе обвинения со стороны главреда программы в сторону магистра. 12 февраля он заявил, что Друзь пытался подкупить его ради победы в телепередаче. Главред шоу утверждает, что решил подыграть знатоку и «слил» вопросы, но перед съемками программы поменял задания. Все разговоры с якобы магистром Бер записал на диктофон.

Друзь в паре со знатоком Виктором Сидневым покинули программу с несгораемой суммой 200 тыс. рублей.

В ответ магистр обвинил Бера в желании продать ему вопросы. По его словам, он планировал дойти до финала и рассказать о мошенничестве руководству программы, но предоставленные задания не совпали с реальными вопросами на съемках.

На фоне скандала у Друзя появились проблемы со здоровьем, пишет сайт kp.ru. Решение о подаче иска в суд магистр пока не принял.

Первый канал разбирается в деталях. Гендиректор Константин Эрнст допустил, что между сторонами может быть личный конфликт. 

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