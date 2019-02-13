Эрнст допустил личный конфликт между Друзем и Бером

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не исключил наличия личного конфликта между знатоком игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзем и главным редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером.

Комментируя возникшую между двумя медиаперсонами ситуацию, Эрнст отметил, что сейчас выясняются все обстоятельства и детали обвинений, которые стороны предъявили друг другу.

«Пока мы можем лишь предполагать, что между двумя участниками этой истории есть личный конфликт, учитывая, что они давно знакомы, оба «знатоки» и активно участвуют в жизни «Что? Где? Когда?», а для выяснения отношений не пожалели использовать другую телевизионную программу» — цитирует гендиректора Первого канала ТАСС.

Он обратил внимание на то, что это непростая ситуация, так как задеты интересы двух разных производителей программ — телекомпаний «Игра-ТВ» («Что? Где? Когда?») и «Красный квадрат» («Кто хочет стать миллионером?»). При этом ни в одной из этих передач, по его словам, ни разу не было такого, чтобы участникам игры заранее сообщали ответы на вопросы викторины.

12 февраля Бер на своей странице в LiveJournal рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре прошлого года за несколько дней до съемок передачи. По словам главного редактора, игрок предложил ему треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

По словам Бера, он продиктовал Друзю правильные ответы только на вопросы с шестого по девятый. Друзь и его коллега Виктор Сиднев не смогли дойти до финала игры. Они покинули программу с выигрышем 200 тыс. рублей.

13 февраля Друзь впервые прокомментировал обвинения. По его словам, он действительно обсуждал с главредом шоу предстоящие съемки, однако именно Бер предложил ему «сделку с вопросами за деньги», которые знаток должен был заплатить после получения выигрыша. Магистр «восхитился этой наглости» и решил узнать, насколько далеко Бер может зайти. Сам Бер назвал ответ магистра игры ЧГК детским лепетом.