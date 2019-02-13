Бер назвал детским лепетом ответ Друзя на обвинения в подкупе

Главный редактор телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер прокомментировал ответ Александра Друзя на обвинение в попытке купить победу в телепередаче. Ранее магистр игры «Что? Где? Когда?» заявил, что главред шоу сам предложил ему сделку, а он «старательно подыграл».

«По-моему, это детский лепет. Друзь пока что подтвердил абсолютно все факты, которые я привел. Единственная возможная линия защиты, что это я злодей и я его спровоцировал», — цитирует Бера Daily Storm.

Он отметил, что данная позиция является непроверяемой, именно поэтому Друзь выбрал ее. В подтверждение своих доводов Бер посоветовал послушать аудиозапись их разговора, распространенную ранее.

«Если вы владеете русским языком, то по первым 30 секундам первой аудиозаписи вам должно быть понятно, о чем там идет речь, что значит «прошлый разговор» и в каком тоне идет беседа», — сказал главред.

Бер также добавил, что не собирается подавать в суд.

«Если это сделает Друзь, значит, он это сделает», — заключил он.

12 февраля Бер на своей странице в LiveJournal рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре прошлого года за несколько дней до съемок передачи. По словам главного редактора, игрок предложил ему треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

Бер продиктовал Друзю правильные ответы только на вопросы с шестого по девятый. Друзь и Сиднев не смогли дойти до финала игры. Они покинули программу с выигрышем в 200 тыс. рублей.

13 февраля Друзь впервые прокомментировал обвинения. По его словам, он действительно обсуждал с главредом шоу предстоящие съемки, однако именно Бер предложил ему «сделку с вопросами за деньги», которые знаток должен был заплатить после получения выигрыша. Магистр «восхитился этой наглости» и решил узнать, насколько далеко Бер может зайти. По словам Друзя, о разговоре он рассказал своему коллеге по интеллектуальному клубу Виктору Сидневу, который также принимал участие в съемках. Вместе они решили дойти до 15-го вопроса и сообщить о произошедшем руководству «Миллионера», но вопросы, раскрытые Бером, не совпали с озвученными во время игры.