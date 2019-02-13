Прямой эфир

Друзь рассказал о сделке на «Кто хочет стать миллионером?»

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Андрей Пронин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь прокомментировал обвинения в подкупе главреда телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера ради финальных 3 млн руб. По словам знатока, Бер сам предложил сделку, а он «старательно подыграл».

Сиднев назвал цель обвинений в подкупе против Друзя

В разговоре с РБК Друзь уточнил, что действительно обсуждал с главредом шоу предстоящие съемки, однако именно Бер предложил ему «сделку с вопросами за деньги», которые знаток должен был заплатить после получения выигрыша.

Магистр «восхитился этой наглости» и решил узнать, насколько далеко Бер может зайти.

«И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — добавил Друзь.

Магистр рассказал о разговоре своему коллеге по интеллектуальному клубу Виктору Сидневу, который также принимал участие в съемках. Вместе они решили дойти до 15-го вопроса и сообщить о произошедшем руководству «Миллионера», но вопросы, раскрытые Бером, не совпали с озвученными во время игры.

«Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», — заключил Друзь.

12 февраля Бер на своей странице в LiveJournal рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре прошлого года за несколько дней до съемок передачи. По словам главного редактора, игрок предложил ему треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

Бер продиктовал Друзю правильные ответы только на вопросы с шестого по девятый. Друзь и Сиднев не смогли дойти до финала игры. Они покинули программу с выигрышем в 200 тыс. рублей.

Бер признался, что намеренно принял предложение знатока, чтобы затем обличить его. Игра вышла в эфир 22 декабря прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главред «Кто хочет стать миллионером?» обвинил Друзя в попытке подкупа ради выигрыша
В Сети появилась запись подкупа главреда «Кто хочет стать миллионером?» Друзем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017