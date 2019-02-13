Друзь рассказал о сделке на «Кто хочет стать миллионером?»

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь прокомментировал обвинения в подкупе главреда телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера ради финальных 3 млн руб. По словам знатока, Бер сам предложил сделку, а он «старательно подыграл».

В разговоре с РБК Друзь уточнил, что действительно обсуждал с главредом шоу предстоящие съемки, однако именно Бер предложил ему «сделку с вопросами за деньги», которые знаток должен был заплатить после получения выигрыша.

Магистр «восхитился этой наглости» и решил узнать, насколько далеко Бер может зайти.

«И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — добавил Друзь.

Магистр рассказал о разговоре своему коллеге по интеллектуальному клубу Виктору Сидневу, который также принимал участие в съемках. Вместе они решили дойти до 15-го вопроса и сообщить о произошедшем руководству «Миллионера», но вопросы, раскрытые Бером, не совпали с озвученными во время игры.

«Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», — заключил Друзь.

12 февраля Бер на своей странице в LiveJournal рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре прошлого года за несколько дней до съемок передачи. По словам главного редактора, игрок предложил ему треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

Бер продиктовал Друзю правильные ответы только на вопросы с шестого по девятый. Друзь и Сиднев не смогли дойти до финала игры. Они покинули программу с выигрышем в 200 тыс. рублей.

Бер признался, что намеренно принял предложение знатока, чтобы затем обличить его. Игра вышла в эфир 22 декабря прошлого года.