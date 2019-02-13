Сиднев назвал цель обвинений в подкупе против Друзя

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев обвинил главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера в дискредитации своего коллеги по интеллектуальному клубу Александра Друзя.

Сиднев, принимавший участие в шоу вместе с Друзем, рассказал РБК, что в день съемок Бер предложил «сдать вопросы в обмен на часть выигрыша», однако знатоки отказались от предложения.

«Я ответил, что мы в этом участвовать не будем и чтобы Саша ни в коем случае не звонил Беру по этому поводу», — сказал Сиднев.

По словам магистра, Бер еще несколько раз звонил Друзю и настаивал на своем предложении, но подробностей разговора Сиднев не знал.

После съемок выяснилось, что главред передачи сообщил магистру вопросы, но самые сложные из них оказались другими. На последний вопрос в игре Сиднев отвечал самостоятельно, «как считал правильным».

«Позже Саша сообщил мне, что знал правильный ответ, но дал мне ответить неправильно, чтобы не выигрывать 3 млн рублей», — добавил магистр.

Сиднев отметил, что сначала считал главной целью Бера получить гарантии, что участники не выиграют 3 млн рублей.

«Похоже, ошибся. Цель — дискредитация лично Друзя», — заключил он.

12 февраля Бер на своей странице в LiveJournal рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре прошлого года за несколько дней до съемок передачи. По словам главного редактора, игрок предложил ему треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

Бер продиктовал Друзю правильные ответы только на вопросы с шестого по девятый. Друзь и Сиднев не смогли дойти до финала игры. Они покинули программу с выигрышем в 200 тыс. рублей.

Бер признался, что намеренно принял предложение знатока, чтобы затем обличить его. Игра вышла в эфир 22 декабря прошлого года.