Соавтор ЧГК рассказала о желании раздать пощечины Друзю и Беру

В конфликте между знатоком Александром Друзем и редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером неправы и виноваты обе стороны, достойные за свое поведение пощечин. Об этом заявила почетный президент международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Наталья Стеценко на сайте «Игра-ТВ».

Относительно Ильи Бера она сказала, что не понимает, как профессиональный редактор мог вступить в сомнительную сделку, подставляя тем самым не только Друзя, но и две уважаемые передачи и телеканал в целом.

С другой стороны, заметила Стеценко, ей непонятны и действия Александра Друзя, который обвинил Бера в провокации.

«Если тебя провоцируют на сомнительные поступки, разве взрослые, достойные, уважаемые люди не должны дать достойный ответ низости?» — отметила соавтор ЧГК.

12 февраля Бер на своей странице в LiveJournal рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре прошлого года за несколько дней до съемок передачи. По словам главного редактора, игрок предложил ему треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

Бер продиктовал Друзю правильные ответы только на вопросы с шестого по девятый. Друзь и его коллега Виктор Сиднев не смогли дойти до финала игры. Они покинули программу с выигрышем в 200 тыс. рублей.

13 февраля Друзь впервые прокомментировал обвинения. По его словам, он действительно обсуждал с главредом шоу предстоящие съемки, однако именно Бер предложил ему «сделку с вопросами за деньги», которые знаток должен был заплатить после получения выигрыша. Магистр «восхитился этой наглости» и решил узнать, насколько далеко Бер может зайти. Сам Бер назвал ответ магистра игры ЧГК «детским лепетом».