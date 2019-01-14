Прямой эфир

В результате взрыва газа в Шахтах неизвестна судьба пяти человек

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МЧС ведут поиски пяти человек под завалами дома в Шахтах, где утром в понедельник, 14 января, произошел взрыв бытового газа. Как в эфире «Россия 24» сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, работы ведутся на восьмом и девятом этажах здания.

Всего в пострадавших от взрыва газа квартирах зарегистрированы 13 человек, погибла женщина. «Продолжается разбор завалов на девятом этаже, речь идет о двух людях, и на восьмом — о трех», — добавил губернатор.

Ранее он сообщил, что эпицентр взрыва газа находился на девятом этаже дома в квартире № 71. 

Инцидент произошел в 6:18 по местному времени (совпадает с мск) в девятиэтажном доме на улице Хабарова. Основной версией причины произошедшего назван взрыв бытового газа. После инцидента спасатели эвакуировали 140 жильцов дома.

Власти окажут помощь пострадавшим в полном объеме, семья погибшей женщины получит 1 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно, что могло спровоцировать взрыв газа в доме в Шахтах
Спасатели ищут ребенка под завалами дома в Шахтах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017