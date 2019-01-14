В результате взрыва газа в Шахтах неизвестна судьба пяти человек

Сотрудники МЧС ведут поиски пяти человек под завалами дома в Шахтах, где утром в понедельник, 14 января, произошел взрыв бытового газа. Как в эфире «Россия 24» сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, работы ведутся на восьмом и девятом этажах здания.

Всего в пострадавших от взрыва газа квартирах зарегистрированы 13 человек, погибла женщина. «Продолжается разбор завалов на девятом этаже, речь идет о двух людях, и на восьмом — о трех», — добавил губернатор.

Ранее он сообщил, что эпицентр взрыва газа находился на девятом этаже дома в квартире № 71.

Инцидент произошел в 6:18 по местному времени (совпадает с мск) в девятиэтажном доме на улице Хабарова. Основной версией причины произошедшего назван взрыв бытового газа. После инцидента спасатели эвакуировали 140 жильцов дома.

Власти окажут помощь пострадавшим в полном объеме, семья погибшей женщины получит 1 млн рублей.