Спасатели эвакуировали 140 жильцов дома после взрыва газа в Шахтах

Спасатели эвакуировали около 140 человек из девятиэтажного жилого дома в городе Шахты Ростовской области, где 14 января произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России.

«Эвакуация жильцов (140 человек) дома проведена, размещаются в ПВР на базе детского Дома культуры», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя экстренных служб.

Инцидент произошел в 6:18 по местному времени (совпадает с мск) в девятиэтажном доме на улице Хабарова. В результате взрыва обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Сообщалось о гибели одного человека, семерых удалось спасти. Подача электричества в дом отключена.