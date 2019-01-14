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Спасатели эвакуировали 140 жильцов дома после взрыва газа в Шахтах

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Фото: РЕН ТВ
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Спасатели эвакуировали около 140 человек из девятиэтажного жилого дома в городе Шахты Ростовской области, где 14 января произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России.

«Эвакуация жильцов (140 человек) дома проведена, размещаются в ПВР на базе детского Дома культуры», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя экстренных служб.

Инцидент произошел в 6:18 по местному времени (совпадает с мск) в девятиэтажном доме на улице Хабарова. В результате взрыва обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Сообщалось о гибели одного человека, семерых удалось спасти. Подача электричества в дом отключена.

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