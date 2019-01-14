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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ростовской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Минимум два этажа разрушены в многоэтажном жилом доме в городе Шахты (Ростовская область) в результате взрыва бытового газа, сообщает в понедельник, 15 января, РЕН ТВ.

По данным телеканала, полностью разрушен девятый этаж и частично восьмой. Инцидент произошел на улице Хабарова, дом 16 примерно в 06:18 (совпадает с мск).

В МЧС информацию подтвердили. 

«Город Шахты, улица Хабарова, 16 сообщение в 06:18 мск, предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Все службы экстренного реагирования выехали к месту», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ТАСС, спасатели эвакуировали 140 жильцов, пять человек спасены.

Данные о пострадавших пока не поступали. 

На месте работают экстренные службы. Информация об инциденте уточняется.

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