Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ростовской области
Минимум два этажа разрушены в многоэтажном жилом доме в городе Шахты (Ростовская область) в результате взрыва бытового газа, сообщает в понедельник, 15 января, РЕН ТВ.
По данным телеканала, полностью разрушен девятый этаж и частично восьмой. Инцидент произошел на улице Хабарова, дом 16 примерно в 06:18 (совпадает с мск).
В МЧС информацию подтвердили.
«Город Шахты, улица Хабарова, 16 сообщение в 06:18 мск, предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Все службы экстренного реагирования выехали к месту», — говорится в сообщении ведомства.
По данным ТАСС, спасатели эвакуировали 140 жильцов, пять человек спасены.
Данные о пострадавших пока не поступали.
На месте работают экстренные службы. Информация об инциденте уточняется.