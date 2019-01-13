Число жертв взрыва в Париже возросло до четырех

В Париже увеличилось число жертв взрыва газа, который произошел 12 января в одной из пекарен французской столицы. На данный момент погибшими числятся четыре человека, сообщает 13 января радиостанция France Info со ссылкой на представителей прокуратуры.

Четвертой жертвой стала женщина. Ее труп удалось извлечь из-под завалов. Пострадавшими числятся около полусотни человек.

«Взрыв был чрезвычайно сильный, он распространился в радиусе 100 м», — рассказал руководитель спасателей Эрик Мулин.

Утром 13 января сообщалось, что французские пожарные опасаются обрушения дома. В связи с этим в ближайшие дни у здания будут организованы дежурства.

Взрыв произошел на улице Тревиз в девятом округе Парижа. Произошедшее нанесло большой ущерб зданию: помещение на первом этаже полностью разрушено: выбиты стекла, ничего не осталось от витрин. Также были повреждены припаркованные поблизости автомобили. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли два человека, еще 37 получили легкие ранения.