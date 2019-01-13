Прямой эфир

Число жертв взрыва в Париже возросло до четырех

0
Фото: REUTERS/David Bangura
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Париже увеличилось число жертв взрыва газа, который произошел 12 января в одной из пекарен французской столицы. На данный момент погибшими числятся четыре человека, сообщает 13 января радиостанция France Info со ссылкой на представителей прокуратуры.

Четвертой жертвой стала женщина. Ее труп удалось извлечь из-под завалов. Пострадавшими числятся около полусотни человек.

«Взрыв был чрезвычайно сильный, он распространился в радиусе 100 м», — рассказал руководитель спасателей Эрик Мулин.

Утром 13 января сообщалось, что французские пожарные опасаются обрушения дома. В связи с этим в ближайшие дни у здания будут организованы дежурства.

Взрыв произошел на улице Тревиз в девятом округе Парижа. Произошедшее нанесло большой ущерб зданию: помещение на первом этаже полностью разрушено: выбиты стекла, ничего не осталось от витрин. Также были повреждены припаркованные поблизости автомобили. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли два человека, еще 37 получили легкие ранения. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Железнодорожника во Франции обвинили в крушении поезда в парижском пригороде
В акциях протеста «желтых жилетов» пострадали 24 человека

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017