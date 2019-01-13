Пожарные опасаются обрушения дома в Париже после взрыва

Французские пожарные высказали опасения, что дом, разрушенный в Париже 12 января от взрыва, может обрушиться. Об этом 13 января сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в течение ближайших двух дней возле дома будет организовано дежурство. В настоящий момент причины пожара устанавливаются. Основной версией остается утечка газа, однако эксперты воздерживаются от комментариев.

Взрыв произошел на улице Тревиз в девятом округе Парижа. Произошедшее нанесло большой ущерб зданию: помещение на первом этаже полностью разрушено: выбиты стекла, ничего не осталось от витрин. Также были повреждены припаркованные поблизости автомобили. В результате ЧП погибли два человека, еще 37 получили легкие ранения.