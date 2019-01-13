При взрыве в Париже пострадал гражданин Украины

Взрыв в парижской пекарне стал причиной ранения гражданина Украины. Информацию об этом распространил в субботу, 12 января, «Укринформ» со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины во Франции Николая Собко.

Мужчина проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, он получил незначительные повреждения, сообщает РБК.

При взрыве в булочной в центре Парижа, который произошел 12 января, погибли два человека, еще 37 получили легкие ранения. Причиной инцидента предварительно названа утечка газа.