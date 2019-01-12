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В торговом центре Киева произошел взрыв

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Фото: facebook.com/Полиция Киева
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В торговом центре на улице Борщаговской в Киеве прогремел взрыв. В результате происшествия один человек был госпитализирован с травмой, сообщает 12 января местное издание ТСН со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в 12:00 по местному времени (13:00 мск) на третьем этаже здания, где велись ремонтные работы.

Очевидцы утверждают, что пострадавший хотел проверить пожарную сигнализацию в одном из офисных помещений. Для этого он поджег дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке.

В торговый центр прибыли взрывотехники и специалисты экстренных служб. Находящихся в здании людей эвакуировали.

6 января стало известно, что в результате взрыва в жилом доме в Мариуполе погибли сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) и его товарищ. Правоохранители выяснили, что находившиеся в состоянии алкогольного опьянения мужчины пытались разобрать гранату.

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