Прямой эфир

Очевидцы сняли на видео последствия взрыва в центре Парижа

0
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи Сети опубликовали первые кадры из центра Парижа, где более 20 человек пострадали при взрыве газа в пекарне. Инцидент произошел в субботу, 12 января, на улице Тревиз в девятом округе. 

По данным местной полиции, сперва в одном из магазинов начался пожар, после чего прогремел мощный взрыв. Как видно на кадрах, произошедшее нанесло большой ущерб булочной — помещение на первом этаже полностью разрушено: выбиты стекла, ничего не осталось от витрин. Также были повреждены припаркованные поблизости автомобили, уточняет РЕН ТВ

На данный момент в здании продолжается пожар. Проводится срочная эвакуация людей из соседних домов, где также выбиты стекла и сломаны рамы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 20 человек пострадали при взрыве в парижской булочной
В центре Парижа произошел мощный взрыв

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017