Очевидцы сняли на видео последствия взрыва в центре Парижа

Пользователи Сети опубликовали первые кадры из центра Парижа, где более 20 человек пострадали при взрыве газа в пекарне. Инцидент произошел в субботу, 12 января, на улице Тревиз в девятом округе.

По данным местной полиции, сперва в одном из магазинов начался пожар, после чего прогремел мощный взрыв. Как видно на кадрах, произошедшее нанесло большой ущерб булочной — помещение на первом этаже полностью разрушено: выбиты стекла, ничего не осталось от витрин. Также были повреждены припаркованные поблизости автомобили, уточняет РЕН ТВ.

На данный момент в здании продолжается пожар. Проводится срочная эвакуация людей из соседних домов, где также выбиты стекла и сломаны рамы.