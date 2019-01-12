В центре Парижа произошел мощный взрыв

Мощный взрыв на парижской улице Тревиз, произошедший в субботу, 12 января, был вызван утечкой газа. Об этом сообщает телекомпания BFM со ссылкой на источник в местной полиции.

По данным телеканала, в результате взрыва есть пострадавшие. По неподтвержденной информации, как минимум один человек погиб. В здании возник сильный пожар. Жителей соседних домов срочно эвакуируют.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA — Emily Molli (@MomesMolli) January 12, 2019

В большинстве соседних домов полностью выбиты окна.

Ранее 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске.