Более 20 человек пострадали при взрыве в парижской булочной

Свыше 20 человек пострадали в результате взрыва газа в Париже в субботу, 12 января. Такие предварительные данные сообщила префектура французской столицы.

Как передает телеканал BFM, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации взрыв был вызван утечкой газа в булочной на улице Тревиз на севере центральной части Парижа.

Взрыв был большой силы, помещения булочной полностью уничтожены. Во всех ближайших домах выбиты стекла и сломаны рамы. В здании продолжается пожар. Проводится срочная эвакуация людей из соседних домов.