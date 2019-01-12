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Более 20 человек пострадали при взрыве в парижской булочной

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Свыше 20 человек пострадали в результате взрыва газа в Париже в субботу, 12 января. Такие предварительные данные сообщила префектура французской столицы.

Как передает телеканал BFM, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации взрыв был вызван утечкой газа в булочной на улице Тревиз на севере центральной части Парижа.

Взрыв был большой силы, помещения булочной полностью уничтожены. Во всех ближайших домах выбиты стекла и сломаны рамы. В здании продолжается пожар. Проводится срочная эвакуация людей из соседних домов.

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