Более 20 человек пострадали при взрыве в парижской булочной
Свыше 20 человек пострадали в результате взрыва газа в Париже в субботу, 12 января. Такие предварительные данные сообщила префектура французской столицы.
Как передает телеканал BFM, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По предварительной информации взрыв был вызван утечкой газа в булочной на улице Тревиз на севере центральной части Парижа.
Взрыв был большой силы, помещения булочной полностью уничтожены. Во всех ближайших домах выбиты стекла и сломаны рамы. В здании продолжается пожар. Проводится срочная эвакуация людей из соседних домов.