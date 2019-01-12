МВД Франции уточнило число жертв взрыва в центре Парижа

При взрыве в булочной в центре Парижа, который произошел в субботу, 12 января, погибли два человека. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

«По данным к этому часу, погибли двое пожарных из парижской пожарной команды. Десять человек находятся в тяжелом состоянии, среди них еще один сотрудник пожарной службы»,— написал он в Twitter.

Уточняется, что медицинская помощь при этом потребовалась 37 пострадавшим, у всех — легкие травмы.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Взрыв произошел на улице Тревиз в девятом округе Парижа. Произошедшее нанесло большой ущерб зданию — помещение на первом этаже полностью разрушено: выбиты стекла, ничего не осталось от витрин. Также были повреждены припаркованные поблизости автомобили.

По данным властей, наиболее вероятная причина инцидента — утечка газа. По предварительной информации, россияне в результате взрыва не пострадали.