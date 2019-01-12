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При взрыве в центре Парижа погибли четыре человека

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Четыре человека погибли при взрыве газа в центре Парижа. Об этом в субботу, 12 января, сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, сообщает The Independent.

Он также добавил, что двое погибших — работники пожарной службы. По данным спасателей, всего в результате инцидента около 30 раненых, из них 12 человек находятся в критическом состоянии.

Издание Le Figaro приводит комментарии очевидцев. По словам местных жителей, взрыв был очень громким и ощутимым. 

«Я была в ванной, когда все начало двигаться, предметы падали, окна моей квартиры выбило, а я начала кричать», — рассказала журналистам женщина, которая выбежала на улицу в пижаме.

Отмечается, что после взрыва эвакуировали жителей сразу нескольких ближайших домов, на месте работают спасатели.

По данным местной полиции, инцидент произошел утром в субботу, 12 января, в пекарне на улице Тревиз в девятом округе. Произошедшее нанесло большой ущерб зданию  — помещение на первом этаже полностью разрушено: выбиты стекла, ничего не осталось от витрин. Также были повреждены припаркованные поблизости автомобили. 

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