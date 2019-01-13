В акциях протеста «желтых жилетов» пострадали 24 человека

В ходе акций протестов «желтых жилетов» полиция задержала более 240 человек, пострадали 24. Об этом в субботу, 12 января, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей.

В некоторых городах манифестации сопровождались беспорядками, которые полиция пресекала с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль.

Всего же в акциях протеста участвовали около 84 тыс. человек.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей. Это вынудило власти пойти на уступки.

9 января глава французской политической партии «Национальное объединение» (ранее «Национальный фронт») Марин Ле Пен обвинила действующее правительство в кризисной ситуации в стране.