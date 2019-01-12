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Участник акции протеста «желтых жилетов» погиб в Бельгии

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Участник акции бельгийских «желтых жилетов» погиб 11 января под колесами грузовика около города Визе, сообщает телеканал RTBF.

По данным полиции, около 30 манифестантов заблокировали движение грузовиков на выезде из Визе.

Автомобиль, сбивший протестующего, зарегистрирован в Нидерландах.

Происшествие, по предварительным данным, расценивалось полицией как несчастный случай. Водитель якобы не видел погибшего участника акции. При этом представители «желтых жилетов» утверждают, что грузовик пытался пробить заграждения и выехать на трассу.

Отмечается, что водителю было приказано съехать на стоянку неподалеку от места происшествия и ждать допроса. Но когда полицейские пришли на парковку, выяснилось, что грузовика там не оказалось, водитель не был идентифицирован. Его поиски продолжаются.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались в середине ноября из-за намерения французских властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей. В начале декабря власти страны пошли навстречу демонстрантам. Они ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако активисты продолжили протестовать с новыми требованиями, также добиваясь отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

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