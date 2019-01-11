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К «желтым жилетам» во Франции присоединилось движение «красных ручек»

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Во Франции к протестующим «желтым жилетам» добавилось движение «красных ручек». Об этом 9 января написала газета Le Monde.

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Это движение было основано по инициативе шести французских преподавателей в социальной сети Facebook. В настоящий момент оно насчитывает более 60 тыс. сторонников. Работники системы образования недовольны заработными платами, рабочим графиком, насилием со стороны учащихся, медицинским обслуживанием и др.

«Мы захотели создать группу в Facebook, чтобы понять, были ли другие так же недовольны, как и мы. Через несколько дней нас было уже больше 10 тысяч», — цитирует RT одного из основателей «красных ручек».

Отмечается, что движение уже включает приблизительно 7% из всех 880 тыс. работников системы образования во Франции. Среди недовольных люди разных возрастов, преподаватели различных учебных заведений: детских садов, лицеев, колледжей и др.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей. В начале декабря власти страны пошли навстречу демонстрантам. Они ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако активисты продолжили протестовать с новыми требованиями, также добиваясь отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

10 декабря французский лидер объявил в стране чрезвычайное экономическое положение, потребовал от кабмина и парламента перестроить свою работу. Он также заявил, что с 2019 года минимальный размер оплаты труда в республике возрастет на €100.

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