Появилось видео мощного взрыва в клубе в Перу

Взрыв произошел в клубе, расположенном на пляже Лас-Пальмас в Перу. Видео инцидента в Twitter опубликовали журналисты PM Breaking News.

По последним данным, в результате инцидента пострадали несколько человек. За мощным взрывом последовал пожар.

Представитель экстренных служб Вито Монополи сообщил, что на месте ЧП было обнаружено два газовых баллона. Сейчас территория оцеплена, работу ведут пожарные и спасатели. Другие детали произошедшего выясняются.

12 января при взрыве в булочной в центре Парижа погибли два человека, еще 37 получили легкие ранения. Причиной инцидента предварительно названа утечка газа.