Прямой эфир

Названа предварительная причина взрыва в городе Шахты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Газовый баллон мог взорваться в квартире многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области. Об этом 14 января сообщает ТАСС со ссылкой на данные газовой службы.

Спасатели эвакуировали жителей дома, где произошло ЧП. Взрыв газа повредил четыре квартиры, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение МЧС России. При взрыве газа пострадали пять человек, обрушены перекрытия между восьмым и девятым этажами.

Инцидент произошел на улице Хабарова в доме № 16 примерно в 6:18 (совпадает с мск), ранее сообщили «Известия» со ссылкой на РЕН ТВ.

Последствия ЧП ликвидируют 116 человек и 35 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв взрыва в Париже возросло до четырех
Очевидцы сняли на видео последствия взрыва в центре Парижа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017