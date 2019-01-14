Названа предварительная причина взрыва в городе Шахты

Газовый баллон мог взорваться в квартире многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области. Об этом 14 января сообщает ТАСС со ссылкой на данные газовой службы.

Спасатели эвакуировали жителей дома, где произошло ЧП. Взрыв газа повредил четыре квартиры, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение МЧС России. При взрыве газа пострадали пять человек, обрушены перекрытия между восьмым и девятым этажами.

Инцидент произошел на улице Хабарова в доме № 16 примерно в 6:18 (совпадает с мск), ранее сообщили «Известия» со ссылкой на РЕН ТВ.

Последствия ЧП ликвидируют 116 человек и 35 единиц техники.