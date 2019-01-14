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Один человек погиб в результате взрыва газа в многоэтажке в Ростовской области

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Фото: РЕН ТВ
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Один человек погиб, восемь пострадали в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области, сообщает РЕН ТВ.

Взрыв прогремел рано утром на улице Хабарова в девятиэтажном доме № 16.

Разрушены два этажа.

Спасатели эвакуировали более 140 человек. Из-под завалов извлечены пять жильцов, в том числе ребенок и его мать. Пострадавшие госпитализированы.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, хлопок газа произошел на последнем, девятом этаже.

«Треснули стены на седьмом этаже. На месте три бригады скорой помощи, спасатели, люди эвакуированы. Идет поиск пострадавших и исследование несущих стен. Разрушены четыре квартиры — две на девятом и две на восьмом этажах», — сообщили в МЧС.

На месте происшествия работают экстренные службы. В Шахты выехал губернатор Ростовской области.

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