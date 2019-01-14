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Ростовский губернатор назвал эпицентр взрыва в доме в Шахтах

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев, прибывший к месту ЧП в городе Шахты, сообщил, что эпицентр взрыва газа находился на девятом этаже дома. По его словам, взрыв прогремел в квартире № 71.

Как глава области отметил в эфире «Россия 24», в пострадавших от взрыва квартирах зарегистрированы 13 человек. «По местонахождению этих людей, зарегистрированных в квартирах, информация пока неизвестна», — подчеркнул он. Всего в доме 72 квартиры.

Голубев получил доклады по ЧП от всех оперативных служб.

Инцидент произошел в 6:18 по местному времени (совпадает с мск) в девятиэтажном доме на улице Хабарова в городе Шахты. В результате взрыва обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.

Основной версией причины произошедшего назван взрыв бытового газа. После инцидента спасатели эвакуировали 140 жильцов дома.

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