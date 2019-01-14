Названа основная версия обрушения этажей в жилом доме в Шахтах

Основной версией ЧП в многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области является взрыв газа, сообщили в штабе по ликвидации последствий аварии, передает «Интерфакс».

«Признаков теракта не просматривается», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на улице Хабарова, дом 16 примерно в 6:18 (совпадает с мск). Обрушились девятый и восьмой этажи одного из подъездов. По данным МЧС, повреждено четыре квартиры — по две на каждом затронутом ЧП этаже.

Эвакуировано 140 жильцов. Как добавил источник агентства в штабе ликвидации, всего из-под завалов извлекли восемь человек.