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Дома предложили оснащать плитами с автоматическим отключением газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, предлагается устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки.

С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Поводом для нее стала трагедия в Магнитогорске, в результате которой погибли 39 человек.

Для предотвращения утечек газа предлагается использовать термоэлектрическую систему «газ-контроль», которая заблокирует поступление газа, если пламя конфорки погаснет.

Инициативу парламентария уже поддержали в «Газпроме».

Минстрой, в свою очередь, настаивает на увеличении содержания одорантов в газе — его более резкий запах позволит быстрее выявлять утечку.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чтобы не накрылось газом: дома хотят оснастить плитами с автоотключением

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