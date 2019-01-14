Дома предложили оснащать плитами с автоматическим отключением газа

В новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, предлагается устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки.

С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Поводом для нее стала трагедия в Магнитогорске, в результате которой погибли 39 человек.

Для предотвращения утечек газа предлагается использовать термоэлектрическую систему «газ-контроль», которая заблокирует поступление газа, если пламя конфорки погаснет.

Инициативу парламентария уже поддержали в «Газпроме».

Минстрой, в свою очередь, настаивает на увеличении содержания одорантов в газе — его более резкий запах позволит быстрее выявлять утечку.

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