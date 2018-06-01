Газовые баллоны заклеймят

Бизнес придумал, как снизить частоту взрывов газовых баллонов и обновить их у населения. Как рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, ведомство получило предложения по введению маркировки газовых емкостей. Наработки уже переданы Росстандарту и Ростехнадзору. Это также должно обезопасить потребителей от подделок, считают в Минпромторге. Эксперты, впрочем, предлагают не останавливаться на этом и расширить регулирование рынка вплоть до лицензирования перезаправки.

Газовые баллоны, использующиеся в быту и на крупных производствах, получат специальную маркировку. Компании, покупающие их, обяжут ставить на емкости свое клеймо, рассказал «Известиям» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Маркировать баллоны, которые реализуются для бытовых нужд, обяжут продавца. Это должно освободить рынок от емкостей с истекшим сроком годности.

— Хотя надзор за такими баллонами ведется, количество происходящих аварий говорит о том, что есть недосмотр в части эксплуатации. Мы получили предложение от рынка — и на наш взгляд, оно правильное — ввести идентификацию владельцев баллонов, — рассказал замминистра.

Именно старые газовые баллоны очень часто становятся причиной пожаров и взрывов в жилых домах. Ростехнадзор провел реформу: с 2015 года запрещено использовать баллоны старше 20 лет. Из-за этого с рынка теоретически должно было уйти огромное количество емкостей. Но на практике обновлению препятствует устоявшаяся система замены баллонов при перезаправке, рассказал «Известиям» директор по стратегическим проектам французской Air Liquide в России Дмитрий Кузнецов. По словам Виктора Евтухова, предложение о маркировке поступило от этой компании.

— Инвесторы столкнулись с тем, что приобретение новых баллонов с завода не окупается — при замене аппарата у потребителя им на руки всё равно возвращается старый баллон. Поэтому мы предложили норму, как в большинстве развитых стран, ввести на этом рынке институт идентифицированной собственности. Таким образом, на баллонах появится маркировка компании-собственника, благодаря ей она сможет получать пустые баллоны обратно и следить за их состоянием. Такие предложения прописаны в «дорожной карте», которую мы направили в Минпромторг, — пояснил Дмитрий Кузнецов.

Маркировка может распространиться на все виды оборудования, в том числе на бытовые газовые баллоны (пропан-бутановые), а также метановые емкости, установленные на газовых автомобилях. С введением маркировки недобросовестные компании-владельцы баллонов не смогут по своей инициативе «перебить» дату производства баллона, тем самым нарушив требования безопасности, добавил Дмитрий Кузнецов. Это поспособствует реальному обновлению баллонов у потребителей и значительному снижению аварийности и количества взрывов, считают в компании.

Поскольку емкости проходят не только через компании-покупателей, но и через заправщиков оборудования, в «дорожной карте» предусмотрены соглашения о партнерстве между владельцами баллонов и заправляющими баллоны компаниями, которым они доверяют. Проблем с нанесением клейма на баллоны возникнуть не должно, при необходимости крупные производители газов, в том числе Air Liquide, готовы взять затраты на маркировку на себя, уверяют в компании.

Минпромторг уже рекомендовал Росстандарту совместно с Ростехнадзором проработать это предложение, рассказал «Известиям» Виктор Евтухов. Представители ведомств на запрос «Известий» не ответили.

Государству стоило бы обратить внимание не только на покупателей, но и на сервисные компании, следящие за состоянием баллонов, считает исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Мурат Кулиев. От отметил, что пунктов по переосвидетельствованию баллонов не хватает катастрофически, — на всю страну их меньше 400. Это во многом демотивирует население вовремя менять оборудование.

Отсутствие информации о принадлежности баллона часто приводило к тому, что вся ответственность за его работу ложилась на население, рассказал «Известиям» глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный. По его мнению, регулирование рынка газовых баллонов нуждается в более масштабной реформе.

Что касается оборота баллонов, то техрегулирование этого рынка потеряно в принципе, считает он. По словам депутата, парламентарии предложили Минэнерго совместно с другими ведомствами рассмотреть введение единой системы сертификации газовых аппаратов, а также ввести лицензирование перезаправки баллонов.