Для нефтегазового импортозамещения создают единый центр

Минпромторг планирует объединить все проекты нефтегазовых компаний по импортозамещению на базе одной площадки — Центра компетенций импортозамещения в ТЭК, которая будет организована при Агентстве по технологическому развитию (АТР). Среди нефтяников эту инициативу активно поддерживает «Газпром нефть». По мнению экспертов, наиболее реален запуск совместных исследований по СПГ-технологиям и добыче «трудной» нефти.

Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, ведомство прорабатывает концепцию создания и функционирования Центра компетенций импортозамещения в ТЭК. Он необходим для сбора и дальнейшего применения всех новых разработок для добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. По словам представителя ведомства, центр будет создан на базе правительственного Агентства по технологическому развитию. Пригласить нефтяные компании поучаствовать в работе центра Минпромторг планирует вместе с Минэнерго — его представитель отказался от комментариев.

Изначально координировать действия нефтекомпаний на базе одной площадки Минпромторгу предложила «Газпром нефть», рассказал «Известиям» на конференции «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности» гендиректор АТР Максим Шерейкин. Площадка поможет развитию как минимум ста уже действующих проектов в области импортозамещения, на ее базе можно будет инициировать законодательные предложения и создавать отдельные центры компетенций на базе государственно-частного партнерства, пояснили инициативу в «Газпром нефти». Там уточнили, что предложение прозвучало на последнем заседании межведомственной рабочей группы по импортозамещению. По его итогам Минпромторгу и АТР поручили проработать концепцию площадки.

— Если будет создана единая коммуникационная площадка, то проекты получат новые возможности для реализации. Мы постараемся наладить сопровождение в области импортозамещения, координацию действий между компаниями, а в дальнейшем — совместное создание новых разработок и партнерств, — сказал Максим Шерейкин.

АТР уже направило свои предложения по концепции в Минпромторг, но какие именно, глава агентства не уточнил.

Представитель «Русснефти» сказал «Известиям», что площадка могла бы помочь компании разработать технологии добычи трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗов). Остальные участники нефтегазового рынка не предоставили комментарии.

Именно отсутствие заинтересованности компаний в кооперации на конкурентных направлениях привело к низкой эффективности некоторых программ по импортозамещению, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Разобщенность нередко приводит к тому, что нефтяники просят у государства субсидий на одни и те же научные разработки (НИОКРы), добавил источник «Известий» в Минпромторге.

Неудачи в создании собственных технологий сжижения природного газа и рост этого рынка, вероятно, подтолкнут нефтяников к кооперации на базе новой площадки. В прошлом году мировой рынок сжиженного газа вырос на рекордные 10% — до 293 млн т, основными покупателями стали Китай и Япония, пока не имеющие газовых трубопроводных поставок. Кооперация на базе единой площадки не потребует от российских компаний больших затрат и в то же время облегчит патентование таких технологий по крупнотоннажному СПГ, считает Игорь Юшков.

Кроме СПГ, импортозамещение ведется еще по десяти направлениям, в частности по шельфовому бурению и ТРИЗам, насосам, катализаторам для нефтепереработки, газовым турбинам. Хороших результатов по катализаторам и насосному оборудованию достигли «Газпром нефть» и «Транснефть». Но по системам для наклонно-направленного бурения до сих пор наблюдается большое отставание, отметил президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков.

По данным Минпромторга, за три года действия программы правительству удалось снизить импортозависимость в нефтегазовой отрасли с 60 до 50% к началу 2018 года — это лучше планировавшихся ведомством 54%.