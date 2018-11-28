Взрыв газа произошел в жилом доме во Владимирской области

В жилом доме в населенном пункте Барсово Киржачского района Владимирской области произошел взрыв бытового газа. По данным РЕН ТВ, в результате происшествия пострадали два человека.

Уточняется, что удалось спасти одного мужчину, у которого диагностировали черепно-мозговую травму и ожоги рук. Сейчас под завалами остается его мать, женщина жива и находится в сознании.

На месте работают оперативные службы. Подробности инцидента выясняются.

23 ноября в поселке Красноярский Кваркенского района Оренбургской области взорвался баллон с бытовым газом в частном доме. Пострадал 46-летний мужчина.