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Взрыв газа произошел в жилом доме во Владимирской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В жилом доме в населенном пункте Барсово Киржачского района Владимирской области произошел взрыв бытового газа. По данным РЕН ТВ, в результате происшествия пострадали два человека. 

Уточняется, что удалось спасти одного мужчину, у которого диагностировали черепно-мозговую травму и ожоги рук. Сейчас под завалами остается его мать, женщина жива и находится в сознании.

На месте работают оперативные службы. Подробности инцидента выясняются.

23 ноября в поселке Красноярский Кваркенского района Оренбургской области взорвался баллон с бытовым газом в частном доме. Пострадал 46-летний мужчина.

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